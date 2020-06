Macedense oficializa equipa técnica para a nova época

Costinha vai manter-se no leme da equipa, como o Nordeste já tinha avançado no dia 12 de Maio, e será coadjuvado por Bruno Angélico, Sofia Miguel e Luís Rodrigues (técnico de guarda-redes).

O treinador, de 41 anos, assumiu o comando técnico do GDM em Fevereiro deste ano, sucedendo a António Aires, a uma jornada do início da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, uma prova que acabou por ser cancelada devido à pandemia da Covid-19. O Macedense terminou a competição no quinto lugar.

Costinha é também o Coordenador da Geração Futsal, o projecto de formação do GDM.

Foto de Grupo Desportivo Macedense