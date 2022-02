Macedense peca na finalização e soma derrota fora de portas

Depois do triunfo (4-5) frente ao Nogueiró e Tenões que garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal de Futsal, onde vai defrontar o CR Candoso da Liga Placard, o Macedense voltou a centrar as atenções no campeonato nacional.

Este sábado, os comandados de Costinha não foram felizes na deslocação a Ferreira do Zêzere. Os macedenses perderam por 6-0 num jogo e que faltou pontaria aos homens de Macedo de Cavaleiros frente a um adversário muito inspirado na momento de rematar à baliza.

O técnico assume a falta de eficácia no ataque. “Hoje foi dos jogos que mais oportunidades de golo o GDM teve em toda a época, mas não foi competente no capítulo da finalização. Do outro lado esteve uma equipa muito forte e que teve uma eficácia notável nesse momento do jogo. Das oportunidades que teve finalizou quase a sua totalidade”, disse Costinha.

O jogo foi intenso e bem jogado, sendo que “o resultado final reflecte a diferença de competência das duas equipas na finalização”, disse o treinador do GDM.

Face ao número de oportunidades conseguidas pelo Macedense, o técnico entende que o resultado não reflecte o trabalho da sua equipa. “O Ferreira do Zêzere é uma equipa profissional de muita qualidade e foi ligeiramente superior, não foi tão superior como o resultado pode dar a entender. A equipa esteve muito bem, tendo tido uma atitude irrepreensível”.

Em destaque no encontro esteve o pivot Xisto. O jogador brasileiro fez hat-trick. Buzuzu, Fortes e Diogo Simões marcaram os restantes golos do FC Ferreira do Zêzere.

Com oito jornadas já carimbadas, o Macedense é 11º classificado, penúltimo, com três pontos. Já o Ferreira do Zêzere é quinto com 13 pontos.

Na jornada 9, marcada para o dia 26 de Fevereiro, o Macedense volta a jogar fora com o AMSAC, segundo classificado, que esta jornada venceu o ACD Ladoeiro por 0-1.