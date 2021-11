Macedense perde com o Caxinas e adia decisões para a última jornada da fase regular

O emblema transmontano dispôs de várias ocasiões de golos, mas faltou pontaria aos homens de Macedo de Cavaleiros. “Na segunda metade tivemos oportunidades e não conseguimos fazer o segundo. Na primeira ocasião, a oito minutos do final do jogo, o Caxinas fez o 3-1 o que nos obrigou a subir linhas e no risco do quinto elemento eles fizeram o 4-1”, lamentou o técnico, Costinha.

Um empate garantia a presença no Macedense nos seis primeiros classificados, e a consequente manutenção, agora os comandados de Costinha têm que esperar pela última jornada, em casa, frente ao Póvoa Futsal. “No momento do 2-1 tivemos várias oportunidades e claramente com um empate tínhamos carimbado a presença nos seis primeiros. Agora, é trabalhar para na última jornada garantir a presença nos seis primeiros”.

Apesar da derrota frente ao Caxinas, o Macedense manteve o quarto lugar, com 16 pontos.

Caxinas, Marítimo e Dínamo Sanjoanense já garantiram a manutenção e só falta confirmar os três restantes emblemas que vão juntar-se a este lote para disputar a fase de subida à Liga Placard. O Macedense terá que esperar pela última jornada para garantir um lugar no lote dos seis primeiros.