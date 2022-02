Macedense perde na estreia na Taça Nacional de sub-19 femininos

O jogo antevia-se complicado para a equipa transmontana que se estreou num contexto competitivo mais exigente. As dificuldades surgiram especialmente na primeira metade, na fase de adaptação à nova realidade.

Beatriz Cruz liderou as poveiras e destacou-se n ao totalizar 22 pontos, conseguiu marcar quatro triplos.

A superioridade do conjunto visitante foi visível desde início. No final do primeiro período, o CD Póvoa vencia por 2-31.

O ritmo de jogo frenético do Póvoa manteve-se no segundo período. Ao intervalo as forasteiras venciam por 9-56.

Na segunda metade, as macedenses entram mais dinâmicas e a reagir às investidas das jogadoras adversárias. Lara Alves destacou-se na equipa de Macedo ao totalizar 15 pontos. Os restantes pontos foram conseguidos por Daniel Afonso (6) e Ana Pavão (2).

“Na primeira parte foi deixar andar o jogo. Ao intervalo expliquei-lhes que se deviam concentrar no processo não na outra equipa ou na sua capacidade. Na segunda parte estabilizaram. O ritmo da outra equipa é diferente, mas também nos ajuda a crescer e esse é o nosso objectivo”, disse Paulo Lopes, técnico do Macedense.

Apesar do resultado, o treinador acredita na capacidade de reacção e no crescimento das suas jogadoras. “Já lhes tinha dito que esta primeira volta seria um bocadinho agressiva face ao ritmo elevado imposto pelas equipas adversárias. Não quer dizer que as jogadoras sejam muito diferentes, mas é a intensidade, a velocidade como se joga e a tomada de decisão. Esperamos crescer no segundo jogo”.

Gonçalo Rainha, técnico do Clube Desportivo da Póvoa, considera que foi um jogo tranquilo para a sua equipa, mas lembra que as duas formações pertencem a realidades distintas da modalidade. “Podemos dizer que foi um jogo fácil. São duas equipas de realidades diferentes. A equipa da casa bateu-se com as armas que tem. Não houve um massacre, por assim dizer, mas sim superioridade. A equipa

Apesar do GDM jogar em casa o jogo realizou-se em Bragança, no Pavilhão da Coxa, já que as tabelas do Municipal de Macedo de Cavaleiros vão ser requalificadas para atender às exigências da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Na segunda jornada, marcada para dia 20 de Fevereiro, o Macedense joga fora com o UAA Aroso.