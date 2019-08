Macedense recupera projecto de formação e futsal feminino

João Valdrez diz ser “uma ambição do GDM” voltar a ter uma equipa feminina, mas tudo depende de questões financeiras. “Estamos a tentar arranjar orçamento para conseguir, porque é nosso objectivo competir com a equipa feminina”, afirmou o presidente do GDM.

A última vez que o Macedense competiu no distrital de futsal feminino foi na temporada 2009/2010, tendo conseguido o terceiro lugar.

Certo é que o projecto “Geração Futsal” vai ser reactivado. A iniciativa surgiu há sete anos através do treinador Fernando Oliveira, que coordenou o projecto e treino o plantel sénior na temporada 2012/2013.

Ainda este mês, o GDM vai organizar um campo de férias para os mais novos. “Já está aprovado pelo IPDJ e será um campo de férias de futsal para os miúdos aproveitarem os dias livres e praticarem futsal”, informou João Valdrez.

Quanto ao plantel sénior inicia a pré-época no dia 16 de Agosto e a equipa técnica vai contar com Sofia Miguel, ex-jogadora do GDM e Santo Cristo, no cargo de treinadora-adjunta juntamente com Bruno Costa.