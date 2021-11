Macedense reserva lugar na luta pela subida à Liga Placard

O Grupo Desportivo Macedense garantiu, este sábado, um lugar na fase de acesso à Liga Placard, após o triunfo por 6-0 frente ao Póvoa Futsal, na última jornada da fase regular do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

Os comandados de Costinha só precisavam de um empate, mas a vontade, a determinação e a concentração dos macedenses resultou num triunfo categórico e inequívoco.

Foi um Macedense humilde, sério e muito competente em todos os momentos do jogo. Aliás, o técnico tinha avisado para o grau de dificuldade do encontro, mesmo sendo o adversário penúltimo classificado, e a equipa cumpriu à risca a lição estudada em casa.

Os transmontanos estiveram sempre por cima no jogo e nunca permitiram que os poveiros chegassem com perigo à baliza, com excepção de Benny, talvez o mais inconformado dos forasteiros, que a 20 segundos do final da primeira metade tentou a sorte num remate cruzado. Mas, Cocô estava a atento e desviou para canto.

Nesta fase da partida já o Macedense vencia por 2-0. Carlos Pires abriu a contagem aos 3 minutos e Riquinho fez o 2-0 aos 10’.

Na segunda metade, a equipa da casa manteve a toada da primeira e Riquinho voltou a fazer o gosto ao pé. O jogador brasileiro rubricou o 3-0 aos 24’.

Miguel Castro também tentou fazer parte do registo de marcadores. A melhor oportunidade surgiu aos 25 minutos, mas o ala não conseguiu melhor que um remate com estrondo à barra da baliza do Póvoa.

Quem não falhou foi Vítor Hugo. O goleador do GDM apontou o 4-0 aos 27’.

Como era esperado chegou a reacção dos visitantes. O técnico, Toni Maravalhas, lançou o quinto elemento, delegando a função a Pedro, aos 33’, mas acaboupor não surtir efeito. Ricardo Simão dilatou o resultado para 5-0 e Carlos Pires apontou o 6-0, o segundo da conta pessoal.

O mesmo Carlos Pires foi decisivo para manter a baliza intacta quando aos 35 minutos salvou em cima da linha de golo um remate de César. Foi a primeira vez, esta temporada, que o Macedense não sofreu qualquer golo.

O GDM termina a fase regular no quarto lugar da série A, com 19 pontos, e vai disputar a fase de subida, que começa no dia 11 de Dezembro, juntamente com Caxinas, Marítimo, Dínamo Sanjoanense, ABC Nelas e ADC Bairros da série A.

Antes, o GDM recebe, no próximo sábado, dia 4, o Juventude Gaia na 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal.