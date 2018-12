Macedense segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal

Na antevisão ao jogo, António Aires, técnico do Macedense, tinha alertado para as dificuldades que a sua equipa ir ter no jogo com o líder da série C do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Mesmo a jogar em casa, o treinador recusou ter qualquer vantagem e colocou sempre a pressão do lado do ABC Nelas.

O que é certo que é o discurso do técnico surtiu efeito, pois viu-se um Macedense concentrado e a praticar bom futsal, mostrando ter capacidade de resposta para as investidas do adversário.