Macedense segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino

A formação de Macedo de Cavaleiros chegou à vantagem ainda na primeira metade, através de Telma Gonçalves, e, na segunda parte, Patrícia Ramalho fez o 0-2.

A um minuto do final do encontro a equipa da casa reduziu para 1-2, resultado do encontro. “Foi difícil. O Azeméis jogou sempre em bloco baixo e no nosso erro. Tivemos a iniciativa e o domínio de jogo sempre do nosso lado. Sofremos golo perto do final completamente contra a corrente do jogo e continuamos a pecar na finalização, dando o resultado a sensação de um jogo equilibrado, mas não foi essa a realidade”, disse Paulo Touças, técnico do GDM, no final do jogo.

Depois da passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino, o Macedense centra as atenções no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, a nova prova da Federação Portuguesa de Futebol, com início agendado para o próximo dia 9 de Janeiro.

O GDM é a única equipa do distrito de Bragança que continua em prova na Taça de Portugal de Futsal Feminino, depois de o Santo Cristo ter perdido, 5-0, com o Parchalense da A.F. Algarve, um jogo realizado no dia 19 de Dezembro.