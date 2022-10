Macedense sofre derrota em Cerva

Está a revelar-se um início de época complicada para o Grupo Desportivo Macedense. Depois da derrota caseira, 2-4, com o Nogueiró e Tenões, na jornada inaugural, a formação treinada por Costinha voltou a averbar um resultado negativo, 6-3, frente aos Amigos de Cerva.

Nuno Faria colocou a equipa do distrito de Vila Real em vantagem logo no primeiro minuto de jogo. A resposta do GDM chegou aos 12’ com um golo de Zé João. Instantes depois, Tiago Peixoto fez o 2-1 e ainda antes do intervalo, Pauleta restabeleceu a igualdade, 2-2, aos 19’.

Na segunda metade o Macedense conseguiu dar a volta ao resultado, Pedro Miguel rubricou o 2-3. A partir daqui, os macedenses revelaram falta de pontaria. Já os visitantes mostravam-se certeiros. Tiago Peixoto (28’), José Lourenço (34’), Patrick Santos (38’) e Leonardo Freitas (39’) não falharam os remates à baliza do GDM.

“Entrámos muito ansiosos e sofremos dois golos. Depois estabilizámos o nosso futsal e fomos uma equipa mais competente, conseguimos o mais difícil, que foi virar o jogo. Chegámos ao intervalo com igualdade no marcador, mas na segunda parte voltámos a ficar nervosos, fomos menos competentes e o adversário aproveitou. Tivemos inúmeras oportunidades e falhámos golos de baliza aberta”, referiu o treinador macedense, Costinha.

O Macedense ocupa o último lugar na tabela classificativa sem qualquer ponto. No próximo sábado, dia 8, a formação de Macedo de Cavaleiros recebe o Marítimo.