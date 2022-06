Macedense termina época com um empate

O Grupo Desportivo Macedense empatou, 4-4, fora de portas, com o Dínamo Sanjoanense, na penúltima jornada da Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A equipa de São João da Madeira inaugurou o marcador aos 17 minutos, por Valter Batista, que fez hat-trick no jogo, um resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda metade, o mesmo Valter Batista aumento a vantagem do Dínamo para 2-0. A reposta do Macedense saiu dos pés de Ricardo Simão, um dos goleadores dos transmontanos, que reduziu para 2-1 aos 26’.

Mas, o fixo dos locais estava inspirado e rubricou o 3-1 aos 31 minutos. Batista apontou o terceiro da formação treinada por André Crud e o terceiro da conta pessoal.

Decididos a levar pontos na bagagem de regresso a Macedo de Cavaleiros, os macedenses conseguiram igualar com golos de Carlos Pires (3-2) e Ricardo Simão (3-3).

Os últimos dois minutos foram frenéticos. Fernando Costa (38’) voltou a colocar o Dínamo em vantagem, fez o 4-3, mas Miguel Castro tinha a pontaria afinada e restabeleceu a igualdade e fixou o resultado em 4-4 aos 39’.

Para o Grupo Desportivo Macedense foi o último jogo da temporada, já que tinha antecipado o encontro da última jornada como Burinhosa, que perdeu por 4-7, e termina o campeonato com a manutenção assegurada, um objectivo que tinha alcançado após a fase regular da competição, e no 11º lugar da Fase de Subida com 15 pontos.

Quanto ao Dínamo Sanjoanense é quinto classificado com 35 pontos e defronta o AMSAC na última jornada.