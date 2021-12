Macedense termina o ano a perder

O Grupo Desportivo Macedense não foi feliz na jornada 2 da fase de subida do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. A formação de Costinha perdeu, 1-0, com o Retaxo e somou a segunda derrota consecutiva.

A formação de Macedo de Cavaleiros teve várias oportunidades para marcar, mas umas vezes faltou pontaria e em outras o guarda-redes adversário travou as investidas do GDM.

A equipa de Castelo Branco apontou o único golo do encontro ainda na primeira metade ao qual o Macedense respondeu com uma bola na trave já com o guarda-redes do Retaxo completamente batido.

Na segunda metade só deu Macedense mas faltou definição no último passe para concretizar em golo as oportunidades criadas.

Com a aposta no quinto elemento os homens de Macedo de Cavaleiros conseguiram pressionar ainda mais o adversário, mas o marcador não sofreu qualquer alteração até ao final do encontro.

“Foi um jogo positivo do GDM que não conseguiu melhor resultado por culpa própria no momento de finalizar as jogadas que consecutivamente ia criando. Sofremos um golo após um transição em que um jogador nosso escorrega e o Retaxo aproveitou para marcar. O GDM assumiu as despesas do jogo e foi à procura do golo tendo tido oportunidades de finalização que não aproveitou. No risco do quinto elemento mais se acentuou a pressão mas a bola acabou por não entrar”, disse Costinha, técnico do Macedense, no final do encontro.

O Grupo Desportivo Macedense termina 2021 com uma derrota e sem pontuar quando estão realizadas duas jornadas da fase de subida do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Na próxima jornada, a terceira, marcada para o dia 2 de Janeiro, o GDM joga em casa o ACD Ladoeiro, que esta jornada empatou (1-1) com Ferreira do Zêzere.

O Belenenses lidera a competição com seis pontos, os mesmos que o AMSAC, segundo classificado.