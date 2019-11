Macedense vence Campeonato de Abertura de Futsal Feminino

A equipa de Macedo de Cavaleiros terminou a prova com um triunfo por 5-0 frente ao Santo Cristo com destaque para Irene Favas e Sofia Miguel, ambas bisaram no jogo. Joana Silva também marcou, aos 22 minutos.

O Macedense terminou a prova só com vitórias, quatro em quatro jornadas, o melhor ataque, 21 golos marcados, e a melhor defesa, apenas dois golos sofridos.

Agora, o GDM vira as atenções para o campeonato distrital. No pontapé de saída da prova, no dia 30 de Novembro, as macedenses jogam fora com o Futsal Mirandela.