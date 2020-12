Macedense vence Nogueiró e Tenões e sobe ao terceiro lugar

Patrick, Romada, Zé João e Patrick Erick, que bisou, marcaram os golos da formação treinada por Costinha.

Com este resultado a equipa de Macedo de Cavaleiros subiu para o terceiro lugar com 12 pontos.

A próxima jornada, a número oito, está agendada para 2021, para o dia 9 de Janeiro, com o Macedense a deslocar-se a casa do Valpaços. Antes, no dia 3, o GDM viaja até Santarém para defrontar o CAS Vicentense na 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal.