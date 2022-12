Macedense viaja até ao Algarve na jornada inaugural da fase de manutenção/descida

Já está definido o calendário de jogos da segunda fase do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. O sorteio realizou-se esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Grupo Desportivo Macedense, o único emblema da A.F. Bragança em prova, fica colocado na série 2 da fase de manutenção/descida, juntamente com Barbarense, Viseu 2001, AMSAC, Amigos de Cerva, Albufeira, Amarense e Ossela.

Na primeira jornada, marcada para o dia 14 de Janeiro, a equipa treinada por Costinha viaja até ao sul do país para defrontar o Albufeira. Na segunda jornada o GDM joga em casa com o Viseu 2001 e segue-se o confronto com o Amarense também em Macedo de Cavaleiros, isto no que diz respeito às primeiras três jornadas.

Na fase de manutenção/descida participam 16 equipas divididas por duas séries de oito clubes cada. Os primeiros cinco classificados de cada grupo asseguram a manutenção. Os três últimos classificados de cada série, num total de seis clubes, descem ao Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.