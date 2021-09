Macedo, AJAM, Alfandeguense e Vila Flor SC na Meia Maratona de Vila Real

C.A. Macedo de Cavaleiros, Associação de Jovens Activos Mogadourenses, Vila Flor SC e Associação Recreativa Alfandeguense fizeram-se representar na quarta edição da Meia Maratona de Vila Real.

A prova voltou a realizar-se, após a ausência provocada pelas restrições da pandemia. A competição contou com uma meia maratona de 21,1 quilómetros, uma mini maratona de sete quilómetros, uma caminhada de cinco quilómetros e centenas de participantes.

João Chumbo vestiu as cores do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e ficou na 75ª posição. O atleta realizou a segunda meia maratona no espaço de uma semana, depois da prova em Zamora, no dia 5 de Setembro. Segue-se a Meia Maratona do Porto no dia 19.

“Foi uma prova com bastantes subidas e descidas o que dificulta a manutenção de ritmo mas, no geral, foi um percurso bem estruturado. Ainda um pouco cansado da meia-maratona de Zamora. Tendo em conta que em zamora o percurso tinha 100m de ganho de elevação e a de Vila Real tinha perto de 250m estou contente com o resultado obtido. Quero agradecer aos meus amigos Diogo Costa e Flávio Rodrigues que me acompanharam até à distância da mini maratona (7km)”, disse o corredor macedense.

A melhor classificação alcançada por atletas do distrito de Bragança pertenceu a Rui Muga (Associação de Jovens Activos Mogadourenses). O mogadourense conseguiu o quarto lugar da geral, seguido do colega de equipa, Carlos Lopes. Qunnto a Luís Afonso ficou-se pelo 57º lugar.

De Vila Flor competiram Éder Teixeira (136º) e Vítor Teixeira (147º).

O clube mais representativo do distrito na prova de 21,1 quilómetros foi a Associação Recreativa Alfandeguense com sete atletas: Carlos Carneiro (36.º lugar / 5.º vet.50), Nelson Videira (71.º lugar / 15.º vet.35), Marco Videira (85.º lugar / 14.º vet.40), André Cristino (86.º lugar / 21.º Sen), Mário Penarroias (97.º lugar / 24.º Sen), João Videira (123.º lugar / 14.º vet.50) e Duarte Escobar.

Nuno Lopes (Run4club) foi o vencedor em masculinos e Tânia Fernandes (Leixões) em femininos.

A IV Meia Maratona de Vila Real foi organizada pela Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR), em parceria com a Câmara Municipal.

Fotos de Meia-Maratona de Vila Real, Alfandeguense e C.A. Macedo de Cavaleiros