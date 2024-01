Macedo de Cavaleiros acolhe Projecto 1 – Escola de Guarda-Redes de Futsal

A Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Bragança vão organizar nos dias 19 e 20 de Janeiro a acção de formação Projecto 1 – Escola de Guarda-Redes de Futsal.

A iniciativa conta com uma componente teórica de três horas e uma prática. A acção teórica, agendada para o dia 19 de Janeiro (sexta-feira), realiza-se no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, das 21h00 às 00h00.

A parte prática está marcada para o dia 20 de Janeiro (sábado), no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros, das 09h00 às 12h00.

A formação vai ser orientada por Ricardo Azevedo, Técnico Nacional do Futsal Feminino Sub-19.

As inscrições devem ser feitas através do email: formacao@afbraganca.pt

Conteúdos da formação:

Teórica

Módulo I – A especificidade da posição de Guarda-Redes

Módulo II - Posturas de prontidão desportiva

Módulo III – Situações de jogo mais habituais

Módulo IV - A evolução e organização do treino de GR de Futsal

Módulo V - Metodologia de treino

Prática

O treino das capacidades condicionais do guarda-redes de futsal

A acção técnica/táctica do guarda-redes de futsal

Os métodos de ensino/treino das acções técnicas base do guarda-redes de futsal no contexto do processo ofensivo e defensivo.