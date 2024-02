Macedo de Cavaleiros recebe novamente a Final Four da Taça Distrital de Futsal de Bragança

O Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros vai ser o palco, pelo segundo ano consecutivo, da Final Four da Taça Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança.

Os jogos ainda não estão definidos, mas já são conhecidas as quatro equipas apuradas para esta fase. Clube Desportivo de Miranda do Douro, detentor do troféu, Sporting Clube Moncorvo, ACDR Ala, formação do concelho de Macedo de Cavaleiros, e o Águia FC Vimioso vão jogar a Final Four, em Macedo de Cavaleiros.

As meias-finais serão no dia 15 de Março, sexta-feira, e a final disputa-se no dia 16, sábado.

O ano passado, a 4 de Março, o Clube Desportivo de Miranda do Douro venceu o troféu com a vitória na final, após prolongamento, por 6-8, frente à Escola Arnaldo Pereira.