Macedo de Cavaleiros vai receber a Festa do Futebol Feminino

A última edição da Festa do Futebol Feminino da A.F. Bragança realizou-se em Abril de 2019, em Bragança. Este ano, a iniciativa está de regresso e cabe a Macedo de Cavaleiros receber o evento no dia 27 de Abril, no Estádio Municipal.

A Festa do Futebol Feminino é uma clara promoção da modalidade na qual podem participar clubes e escolas, nos escalões de sub-13, em futebol 5, e sub-15, em futebol 7.

"Regressa um evento muito especial para a AF Bragança, que será um dia de festa para todas as escolas e clubes participantes. Esperamos que participem meninas de todos os concelhos do nosso distrito de forma a proporcionar muita diversão e incutir a paixão pela modalidade”, referiu Sílvio Carvalho, director técnico regional, em declarações ao site da A.F. Bragança.

O evento é importante no crescimento no número de atletas. “A Festa do Futebol Feminino distrital tem vindo a crescer e ao encontro de uma prática cada vez maior por parte do género feminino e que no futuro irá proporcionar aos nossos clubes cada vez mais jogadoras a praticar futebol e futsal”, conclui.

A Festa do Futebol Feminino vai para a sexta edição e este ano realiza-se em Macedo de Cavaleiros, no dia 27 de Abril.