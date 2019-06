Macedo de Cavaleiros vestiu-se de gala para a festa do futebol e do futsal

O Centro Cultural serviu de palco ao desfile de campeões e de figuras de relevo do panorama nacional com ADN transmontano: Eduardo Carvalho (guarda-redes do SC Braga natural de Mirandela), o mirandelense Rui Pires (médio do F.C. Porto) e o mogadourense Mário Freitas (jogador da AD Fundão). Distinguido foi também o vimiosense Marco Ferreira, antigo jogador do F.C. Porto e do Benfica.

Os jogadores são opinião do presidente da AFB “referências” e um “orgulho” para todo o distrito. “Eles são os rostos daquilo que é a dinâmica dos clubes da A.F. Bragança. Também não descuramos os restantes homenageados, que são ex-jogadores, ex-treinadores e dirigente que ajudaram a construir aquilo que é a associação”.

Numa cerimónia apresentada pelo jornalista Fernando Pires foram galardoados atletas, equipas, árbitros e vários agentes desportivos (lista de premiados ao lado).

São eventos “importantes” na opinião de Carlos Coutada. Para o representante da Federação Portuguesa de Futebol trata-se “da valorização de atletas e clubes”.

Sempre de portas abertas para eventos que valorizem o concelho e o distrito está o município de Macedo de Cavaleiros. “Dentro das possibilidades que temos vamos capacitar mais os equipamentos desportivos e disponibilizar o alojamento necessário para as competições. A A.F. Bragança sabe que pode contar sempre connosco”, garantiu Benjamim Rodrigues, presidente da autarquia macedense.

Na III Gala da A.F. Bragança estiveram representadas as associações de futebol de Vila Real, Ponta Delgada e Horta através dos seus presidentes, António Marques Silva, Robert da Câmara e Eduardo Pereira, respectivamente.

Prémios

Campeão Distrital de Futebol e vencedor da Taça FirstStop – GD Bragança

Campeão Distrital de Juniores – F.C. Carrazeda de Ansiães

Campeão Distrital de Juvenis – GD Bragança

Campeão Distrital de Iniciados – ADSP Vale do Conde

Campeão Distrital de Infantis – ADSP Vale do Conde

Campeão Distrital de Benjamins – S.C. Mirandela

Vencedor da Taça de Veteranos – S.C. Mirandela

Melhor Guarda-redes da Divisão de Honra Repsol Gás – Ximena (GD Bragança)

Melhor jogador da Divisão de Honra Repsol Gás – Nuno Silvano (GD Bragança)

Treinador do ano da Divisão de Honra Repsol Gás – Carlos Silva (GD Bragança)

Melhor Marcador da Divisão de Honra Repsol Gás – Tiago Mendes (Argozelo)

Melhor Árbitro de Futebol – Bruno Cordeiro

Prémio Carreira – Fernando Lhano

Campeão Distrital de Futsal e vencedor da Taça Distrital – Pioneiros de Bragança

Campeão Distrital de Futsal de Juniores – C.A. Mogadouro

Campeão Distrital de Futsal de Juvenis – CASC Freixo

Campeão Distrital de Futsal de Iniciados – Escola Arnaldo Pereira

Campeão Distrital de Futsal de Infantis – Escola Arnaldo Pereira

Campeão Distrital de Futsal de Benjamins – C.A. Mogadouro

Melhor Jogador do Distrital de Futsal – Feija (Pioneiros de Bragança)

Melhor Guarda-redes do Distrital de Futsal – Luís Lopes (Pioneiros de Bragança)

Melhor Marcador do Distrital de Futsal – Hugo Pires (CASC Freixo)

Melhor Treinador do Distrital de Futsal – Ricardo Pires (Pioneiros de Bragança)

Campeão Distrital de Futsal de Seniores Femininos – Pioneiros de Bragança

Melhor Jogadora do Distrital de Futsal de Seniores Femininos – Nady (Pioneiros de Bragança)

Melhor Marcadora do Distrital de Futsal de Seniores Femininos – Inês Antunes (Santo Cristo)

Treinador do ano do Distrital de Futsal de Seniores Femininos – Paulo Touças (Pioneiros de Bragança)

Melhor Guarda-redes do Distrital de Futsal de Seniores Femininos – Marlene (Pioneiros de Bragança)

Melhor Árbitro de Futsal – Vítor Fernandes

Prémio Carreira – Filipe Balbino

Prémios Patrocinadores

Alheiras Angelina

Alheiras Topitéu

Alheiras Amil

Repsol Gás

RGlobal

Macron

Petrocavaleiros

Firststop

Sócios de Mérito

Eduardo Carvalho (SC Braga)

Mário Freitas (AD Fundão)

Rui Pires (FC Porto)

Marco Ferreira (ex- FCP e Benfica)

Acácio Fernandes

Álvaro Fernando Gomes

António Octávio Teixeira

Francisco Manuel Rodrigues

José Afonso Barreira

José Manuel Alves

Octávio Pereira

Óscar Guerra

Rui Portela

Prémio Dedicação

Susana Madureira (Jornalista Rádio Brigantia e Jornal Nordeste)