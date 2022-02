Macedo deixa escapar vitória na compensação

Terminou empatado a uma bola o encontro entre o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e o São Martinho, relativo à jornada16 da série B do Campeonato de Portugal.

A formação treinada por José Carlos Afonso esteve a vencer até bem perto do final do encontro. Lottito marcou cedo. O defesa central colocou o Macedo em vantagem aos sete minutos.

O golo do São Martinho surge nos últimos instantes do encontro, em tempo de compensação, aos 90’+3. Pedro Neto, que tinha entrado aos 71’ para o lugar de Nuno Moreira, apontou o golo do empate. Um lance muito contestado pelos transmontanos pois é precedido de falta sobre o guarda-redes Pedo Fernandes.

“O Pedro, o nosso guarda-redes, saiu à bola, tirou-a da área e sofreu falta. O árbitro não se apercebeu e foi golo. É um lance complicado e naquele ambiente era fácil não marcar aquela falta”, lamentou o treinador do macedo, José Carlos Afonso.

O técnico considera que a sua equipa fez “excelente jogo” e que o resultado final é penalizador. “Sabíamos que íamos encontrar um ambiente escaldante e foi isso que aconteceu. No entanto, tivemos uma postura igual àquela que temos tido e o resultado peca pelo lance do golo do São Martinho”.

Reforços estrearam-se

O treinador elogiou a postura e constante crescimento do seu plantel, que durante esta semana se reforçou. Edison Euse, lateral direito que chegou do Espinho, e Ângelo Borges, médio que veio do Carção, foram opção. “Nós já não tínhamos lateral há muito tempo. O Edison jogou de início e o Ângelo entrou na segunda parte. Todos os jogadores tiveram uma postura excelente e isso é muito importante. Claro que da maneira que estivemos merecíamos mais mas foi o que eu disse, independentemente do resultado estou satisfeito com toda esta evolução”.

Ângelo Borges iniciou a época no Carção, quinto classificado da Divisão de Honra Pavimir, depois de ter representado os juniores do Vilafranquense na época passada.

Já Edison Euse é lateral direito vestiu a camisola dos “Tigres da Costa Verde” na temporada 2020/2021.

O Macedo continua na última posição, agora com seis pontos, e no próximo domingo recebe o Vila Meã, sexto classificado.

Foto de AR São Martinho