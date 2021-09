Macedo e Mirandela entram em campo no sábado na Taça de Portugal

Os alvinegros têm, teoricamente, tarefa mais complicada. Os comandados de Rafael Pinheiro recebem o Fafe, da Liga 3. “É um jogo com uma equipa de uma divisão superior o que faz sempre antever muitas dificuldades. É uma equipa construída para competir num patamar diferente, com mais tempo de treino e mais jogos oficiais esta época”, antevê Rafael Pinheiro, técnico do S.C. Mirandela.

O S.C. Mirandela vem de uma vitória por 1-0 frente ao Macedo, na primeira jornada da série B do Campeonato de Portugal, e o grupo está com a moral em alta nesta fase inicial da época. “A equipa está motivada. Começar o campeonato a vencer traz motivação, vontade para trabalhar, crescer e melhorar cada vez mais, em direcção à qualidade que pretendemos ter”.

O último confronto entre Mirandela e Fafe, no São Sebastião, aconteceu na época passada, na jornada 4 da Fase de Acesso à Liga 3, com os minhotos a somar uma vitória por 0-1.

Na temporada passada, a formação da cidade do Tua deixou a prova na segunda eliminatória, depois da derrota por 3-2 com o Oleiros.

E em Macedo de Cavaleiros, os locais voltam a viver as emoções da prova rainha do futebol nove anos depois da última participação.

A equipa de Rafael Nascimento recebe o Forjães, emblema da série A do Campeonato de Portugal, que no domingo venceu o Pedras Salgadas por 3-5.

O técnico macedense já alertou os seus jogadores em relação à qualidade do adversário. “O Forjães é uma equipa muito competente nos diferentes momentos do jogo e com jogadores bastante experientes. Sem bola procuram fechar o espaço interior preparando desde aí uma transição ofensiva muito forte e com muita gente. Com bola procuram uma saída limpa, tentando colocar o médio mais recuado do losango de frente e com bola aberta. A partir daí procuram a referência, os dois pontas. Temos que fechar os caminhos e fazer do nosso jogo a nossa maior arma”, referiu Rafael Nascimento.

A derrota frente ao Mirandela não abalou o grupo, muito pelo contrário. Depois do apoio sentido fora de portas, no São Sebastião, o plantel quer agradecer com um triunfo. “Sentimos que estamos em divida com os nossos adeptos e connosco próprios. Temos trabalhado imenso, ninguém pode apontar nada a estes jogadores. Queremos oferecer aos nossos adeptos a passagem à segunda eliminatória”, afirmou.

O jogo Macedo – Forjães está marcado para sábado, dia 11, e tem início às 17h00. Uma hora antes começa o Mirandela – Fafe.