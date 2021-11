Macedo é vice-campeão da Zona Norte de Corta-Mato e campeão Distrital de Corta-Mato

O Parque da Cidade de Paredes recebeu, este sábado, o Campeonato do Norte e Regional de Corta-Mato Longo.

Rui Muga estreou-se com a camisola do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros no terceiro lugar da geral de seniores masculinos. O atleta, natural de Mogadouro, terminou o percurso de 10 mil metros em 31:35, a 11 segundos de Luís Mendes (MAC), segundo classificado, e a 19 segundos de Hugo Santos (SCS), vencedor da competição.

O C.A. Macedo de Cavaleiros conseguiu colocar mais dois atletas no top 10 da prova, José Carvalho foi quarto com o tempo de 31:59 e Carlos Lopes ficou no oitavo lugar, gastando 32:32.

Participaram ainda Nuno Pereira (13º), Paulo Santos (69º), Carolino Preto (90º) e Hélder Deveza (100º). Em seniores masculinos competiram, no total, 114 atletas.

A nível colectivo, o C.A. Macedo de Cavaleiros sagrou-se vice-campeão do Campeonato da Zona Norte de Corta-Mato e conseguiu o primeiro lugar no Distrital de Corta-Mato.

Fotos de CA Macedo de Cavaleiros