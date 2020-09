Macedo e Vila Flor SC “caem de pé” nos quartos-de-final

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foi o primeiro a entrar em campo. A equipa treinada por Jorge Frutuoso defrontou o Varzim, emblema com tradição no futebol de praia, e perdeu por 9-2.

Os poveiros garantiram a passagem às meias com golos de Vitó (bis), Palhinha, Ruben Feiteira (bis), Alexandre Milhazes (bis) e Trivelas (bis). Para os transmontanos marcaram Pedro e Marco Frederico.

Esta foi a estreia do emblema macedense na fase nacional e, apesar do resultado, foi “uma boa experiência num contexto competitivo mais exigente”, como destacou Luís Simão, presidente do clube.

Os jovens jogadores apresentaram algum nervosismo numa fase inicial da partida frente a um adversário que na época passada competiu na Divisão de Elite.

A equipa de futebol de praia do Macedo é um projecto com cerca de dois meses e nesta fase inicial conseguiu o feito de chegar à final distrital, que lhe valeu o passaporte para a Nazaré. Um trajecto elogiado pela formação adversária. “No final do jogo os jogadores do Varzim deram os parabéns aos nossos atletas, disseram-lhes para não desanimar e que deviam estar orgulhosos de um projecto de apenas de dois meses, lembrando que o deles tem dez anos”, contou Luís Simão.

Vila Flor deu luta e só caiu nos penáltis

Quanto ao Vila Flor SC perdeu no desempate por penáltis (8-6) com os Belenenses, depois de uma igualdade a cinco bolas no prolongamento.

“Um resultado muito amargo”, lamentou Carlos Carvalho, presidente dos vilaflorenses, mas que não belisca a exibição da equipa. “Fizemos tudo para ganhar e a dois segundos do fim sofremos o golo do empate. Nos penáltis não tivemos sorte. Saímos daqui com um sentimento amargo, mas caímos de pé. Para o ano vamos estar ainda mais reforçados para subir à Divisão de Elite”.

O Vila Flor FC vai manter a aposta no futebol de praia e a parceria com a selecção de El Salvador. Recordámos que o clube reforçou-se com jogadores internacionais. Carlos Carvalho avança que “outros protocolos vão ser assinados” pois o objectivo é “subir à Divisão de Elite”.

Nos restantes jogos dos quartos-de-final, o CD Nacional venceu os Nazarenos por 4-1 e a AD Buarcos derrotou o CF Chelas por 5-4.

As meias-finais jogam-se este sábado. Em agenda as partidas AD Buarcos – SC Nacional e Varzim – Os Belenenses. A final joga-se amanhã, às 17h00.

Foto de FPF