Macedo goleado em casa

A formação de iniciados do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros sofreu uma pesada derrota na recepção ao SC Braga B.

As duas equipas defrontaram-se este sábado, na segunda jornada da série A do Campeonato Nacional Sub-15 da 2ª Divisão, com os bracarenses a somarem um triunfo por 0-7.

A equipa minhota ocupa a terceira posição, com 4 pontos. O Macedo é último classificado sem pontuar.

Na próxima jornada, marcada para o dia 9 de Outubro, os macedenses jogam fora com o Vizela e os arsenalistas recebem o Merelinense.