Macedo oficializa contratação do técnico Rafael Nascimento

Rafael Nascimento foi apresentado este sábado e mostra-se satisfeito por integrar o projecto de regresso do clube ao nacional, nove anos depois da passagem pela extinta 2ª Divisão B.

“Aceitar este desafio foi fácil, primeiro porque é o que gosto de fazer, segundo porque se conjugaram uma série de factores e depois porque senti da parte da direcção uma grande vontade que fosse eu a dar este passo importante neste projecto”, afirmou nas primeiras declarações.

O treinador, que na época passada treinou o Grupo Desportivo de Bragança, mostra-se ambicioso e deixa uma garantia aos adeptos. “Aqui serei sempre o homem das soluções e não dos problemas. Problemas vai haver sempre, mas não vou permitir que ninguém à minha volta se agarre a desculpas ou problemas. O meu papel é tirar o melhor dos jogadores em prol do colectivo”.

Rafael Nascimento quer uma equipa “com alma grande” e focada na vitória, depois “as contas fazem-se no final do campeonato”.

O jovem treinador deixou um recado ao plantel. “Os jogadores que vierem para o macedo têm que ter ambição e coragem, para além das qualidades técnicas reconhecidas por mim”.

E João Saraiva, presidente do C.A. Macedo de Cavaleiros, não tem dúvidas da capacidade de trabalho da equipa técnica. “Temos uma equipa jovem e ambiciosa. Foi a escolha mais indicada dentro do contexto que nos envolve. Temos que dar um passo à frente e assumir não um profissionalismo mas um semi-profissionalismo. Vamos treinar de dia e não ao final do dia, até porque a partir de Setembro com o regresso das camadas jovens, e tendo só um relvado, até porque vão começar as obras para a instalação de um sintético, fica mais complicado de gerir os treinos no relvado”, disse.

O presidente dos macedenses quer “estabilizar o clube no nacional de onde nunca devia ter saído” e no futuro não descarta a aposta na Liga 3. “Claro que temos ambições e quem sabe chegar à Liga 3, mas calma. Um passo de cada vez”.

A equipa técnica conta ainda com os adjuntos Daniel Branquinho e Pedro Palhau e o treinador de guarda-redes João Tiago Diegues.

A pré-época do C.A. Macedo de Cavaleiros começa no próximo dia 18 de Julho.