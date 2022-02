Macedo perde novamente de penálti

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, que vai jogar a fase de manutenção, voltou a perder de penálti. Edison Euse tocou a bola com a mão na área, aos 30 minutos, e o árbitro, Tiago Sá, assinalou prontamente para a marca dos 11 metros.

Barandas foi chamado para marcar o castigo máximo e não falhou. O avançado, de 21 anos, apontou o único golo do jogo e que valeu a vitória à turma da casa.

Um golo que surgiu contra a corrente do jogo já que eram os macedenses que levavam perigo à baliza de Néne. O guarda-redes do Santa Marta foi testado várias vezes.

A segunda metade do jogo não trouxe alterações no resultado, mesmo com as mexidas efectuadas pelos técnicos das duas equipas.

Patrick Canto mostrou-se satisfeito com o resultado, apesar de admitir que o jogo “não foi bem jogado”. “Foi um jogo de muita luta, pouca qualidade e um jogo muito dividido. O empate também se aceitava, mas na primeira parte tivemos algum ascendente e o resultado acaba por se ajustar”, acrescentou.

E José Carlos Afonso lamentou a derrota, mais uma vez de penálti, mas gostou da prestação dos seus jogadores. “Mais um jogo que perdemos de penálti. Não está em causa se era ou não era, mas que tivemos uma boa postura. Estou contente com a postura de todos os jogadores e triste com o resultado”.

Acertado o calendário, o Santa Marta continua no oitavo lugar, mas agora com 15 pontos, o Macedo é último classificado com seis pontos.

Na última jornada da fase regular do Campeonato de Portugal, o Macedo joga fora com o líder, o USC Paredes, e o Santa Marta defronta o Vila Meã.