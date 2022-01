Macedo quebra ciclo negativo com empate caseiro

O jogo terminou empatado a uma bola e os macedenses quebraram um ciclo de cinco jogos sem pontuar. À partida para este encontro, o Macedo tinha apenas um ponto conseguido na jornada 6 no empate sem golos com o Tirsense.

Quanto aos “Lobos do Marão” não vencem há três jornadas, somando dois empates e uma derrota.

Os vilarealenses não tiveram vida fácil no terreno do lanterna vermelha e o mau estado do relvado obrigou o técnico Diogo Coutinho a optar, em várias ocasiões, pelo futebol directo para chegar à área adversária.

A primeira parte foi equilibrada, com várias aproximações à baliza, sobretudo por parte dos locais, mas sem oportunidades de golo.

Aos 16 minutos, Danny, um dos melhores em campo, tentou surpreender Daniel Júnior com um remate à entrada da área, mas o guardião do Vila Real estava atento e encaixou a bola sem dificuldades. Pedro Miguel também tentou sorte, o remate do médio saiu ao lado.

Do outro lado, Ivanildo arriscou, rompeu na área do Macedo mas nem chegou a rematar face à intervenção rápida de Pedo Fernandes.

Já perto do intervalo, aos 44’, o S.C. Vila Real adiantou-se no marcador na sequência de um pontapé de canto. Iago colocou na área onde apareceu Davi a cabecear ao primeiro poste e a fazer o 0-1.

O Macedo reagiu bem e na segunda metade até conseguiu superiorizar-se. Afonso de cabeça, aos 53’, deixou o primeiro aviso e Flávio Barbosa igualou (1-1) aos 59 minutos, após a marcação de um livre. O ponta de lança do Macedo regressou à competição depois de quase um mês de paragem devido a uma lesão.

Os da casa acreditaram que era possível chegar à vitória e já nos últimos instantes João Silva teve um falhanço incrível. O ponta de lança estava em boa posição para marcar mas acabou por rematar ao lado. Antes, Pedro Fernandes fez uma grande defesa. O experiente guarda-redes travou um remate à queima-roupa de Iago e evitou o segundo golo do Vila Real.

Reacções

José Carlos Afonso – Técnico do Macedo

“Eu sabia que era um jogo importante, pois era em casa. Houve uma postura excelente por parte de todos os jogadores. Essa atitude já foi notória nos treinos e no jogo anterior, apesar da derrota. Se continuarmos a crescer desta maneira estou convencido que na fase seguinte vamos ser uma equipa diferente”.

Diogo Coutinho – Técnico S.C. Vila Real

“Tínhamos capacidade para fazer mais e melhor. Ainda assim, não nos podemos desculpar com o relvado pois era igual para as duas equipas. Há momentos em que temos que estar mais preparados para as segundas bolas e mais preparados para a disputa de bola aérea e aí fomos inferiores”.

Ficha

Macedo 1 – SC Vila Real 1

Local: Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros

Árbitro: Edgar Alves (A.F. Guarda)

Assistentes: Pedro Nunes e Andreia Botelho

Macedo

Pedro Fernandes, Branco,Alisson, Lotitto, Pius, Pedro Miguel, Cláudio (João Loureiro, 85’), Alex Machado (Kika, 75’), Afonso, Danny (João Silva, 63’), Flávio Barbosa (Ruben, 85’);

Treinador: José Carlos Afonso

SC Vila Real

Daniel Júnior, Iago, Pedro Silva (Jahfort, 46’), Sergiy, Dias, Ivanildo, Zé Pedro (Bruno, 85’), Miguel Carreira (Simãozinho, 85’), Davi, Iuri (Brian, 63’), Baltazar (Fontini, 71’);

Treinador: Diogo Coutinho

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: 0-1 Davi (44’), 1-1 Flávio Barbosa (59’),

Disciplina: amarelo a Pedro Silva (33’), Sergiy (32’), Zé Pedro (54’), Flávio Barbosa (66’), João Silva (72’), Pedro Miguel (89’), Ruben (90’+2), Fontini (90’+3);