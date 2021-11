Macedo sofre derrota caseira

Ainda não foi desta que o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros somou três pontos. A formação treinada por Rafael Nascimento perdeu, 1-2, na recepção ao São Martinho, na jornada 7 da série B do Campeonato de Portugal.

Os visitantes chegaram cedo à vantagem, logo aos 2 minutos, e conseguiram impor o seu jogo na primeira metade.

Na segunda parte, o Macedo reagiu e o golo do empate surgiu aos 78 minutos por intermédio de Danny.

Aplicando o chavão que o jogo só termina quando o árbitro apita o São Martinho foi mais feliz na procura da vitória e acabou por mostrar eficácia. Já em tempo de compensação, aos 90´+1, Rafael Santos rubricou o 1-2 e deu a vitória à equipa de Agostinho Bento.

Antes do golo houve protestos por parte dos homens da casa e dos seus adeptos, que reclamaram um penálti não assinalado a favor do Macedo e contestaram uma falta da equipa da casa que resultou para o São Martinho em golo, após a conversão de um livre.

Rafael Nascimento, técnico do Macedo, ficou com dúvidas, mas preferiu não se alongar sobre a arbitragem. “Não quero comentar qualquer tipo de arbitragem pois são coisas que acontecem, eles erram e nós também erramos. Se me pergunta a opinião, penso que era penálti e acho que não era falta. Mas também temos culpa porque sofremos um golo de bola parada”.

Sobre o jogo, o treinador considera que “foi bem disputado, com duas boas equipas”, sendo que o estado do relvado “condicionou a qualidade de jogo porque não permitiu ter muita inspiração”. “Na primeira parte, principalmente, houve muitos duelos, foi muito combativo, o que não nos agrada muito nem nos beneficia, mas tivemos de nos adaptar. Na segunda parte acho que fomos melhor equipa, estivemos melhor no jogo, e mesmo com o estado do relvado muito degradado conseguimos impor o nosso jogo. Infelizmente não somamos nenhum ponto”, acrescentou.

E Agostinho Bento, técnico do São Martinho, mostrava-se bem mais satisfeito. Para o treinador “o resultado é justo”, mas também seria aceitável o empate. “Foi uma vitória, na minha óptica, justa, o que também seria justo se ficasse empatado, pois o Macedo fez muito pela vida neste jogo e penso que fizeram muito mais hoje, ao nível do que são as suas capacidades cognitivas, do que o que tem feito nos jogos anteriores”.

Concluída a jornada 7, o São Martinho é terceiro classificado com 14 pontos, os mesmos que o Amarante, que agora é segundo. Quanto ao Macedo é último com apenas um ponto.

Foto de Diogo Pinto