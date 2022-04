Macedo sofre derrota caseira e torna mais difícil as contas da manutenção

O Maria da Fonte resolveu o encontro aos 53 minutos com um golo de Henrique Vieira, após uma jogada rápida de contra-ataque.

O resultado faz cm que a formação da Póvoa de Lanhoso fique muito perto de concretizar o objectivo, já o Macedo está com a vida difícil e pode mesmo ter comprometido a manutenção.

O jogo não foi fácil para os macedenses. José Carlos Afonso, técnico do Macedo, já esperava dificuldades frente a um adversário com qualidade. “Sabíamos do valor desta equipa, que tem outro poderio. Batemo-nos de igual para igual, tivemos mais oportunidades que eles, mas é normal nestas situações, quando aparecem equipas desta grandeza, virem ao de cima as nossas incapacidades. Hoje só não estivemos tão bem por culpa do adversário que se bateu muito bem e foi muito inteligente”.

A duas jornadas do final da competição, o Macedo faz contas. A formação macedense é última com dois pontos, mas matematicamente ainda é possível a manutenção, apesar de a tarefa estar bastante complicada.

O foco da equipa volta-se para a recepção ao S.C. Mirandela, que também está com vida difícil depois da derrota por 1-0 com o Pedras Salgadas. “Vamos tentar trabalhar para que no próximo jogo, que é o último em casa, possamos fazer os três pontos que tanto queremos, para no último jogo, que é fora com o Pedras Salgadas, estejamos mais disponíveis para poder também roubar pontos”.

Quanto ao Maria da Fonte reforçou a liderança, tem 8 pontos. “A série está muito equilibrada, para já fomos a única equipa que venceu os dois jogos ao Macedo, mas enquanto matematicamente não estiver feito não podemos celebrar”, disse Nuno Andrade, técnico dos minhotos.

Continua tudo em aberto na série B. No entanto, o Maria da Fonte, que lidera com 8 pontos, e o Pedras Salgadas, segundo classificado, só dependem de si próprios para alcançar a manutenção. Quanto ao Mirandela, terceiro com 3 pontos, e o Macedo, quarto com 2 pontos, matematicamente ainda estão na luta pela permanência, mas não dependem apenas de si próprios.