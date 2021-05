Macedo termina época e vai a votos antes do regresso ao nacional

Nove anos depois, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros prepara-se para regressar aos nacionais. A equipa macedense é o clube proposto pela Associação de Futebol de Bragança para subir ao Campeonato de Portugal, depois de a prova distrital ter sido dada por terminada após a paragem de quase quatro meses.

A última participação do Macedo em campeonatos nacionais remonta à época 2011/2012, na altura na 2ª Divisão B, acabando por extinguir o plantel sénior por falta de verbas.

O regresso aconteceu em 2018 e a direcção apontou para um projecto de subida a três anos, e assim aconteceu.

O entusiasmo é grande mas Luís Simão, presidente do clube, não assume para já a promoção, pois aguarda por uma reunião com a autarquia local em relação aos apoios financeiros. No entanto, o líder do emblema verde e amarelo garante que o clube tem todas as condições para subir de divisão. “Com as instalações que temos, com a organização que tem o clube e as quatro estrelas de certificação Macedo tem tudo para estar no nacional. Mas, esta questão depende muito da verba da câmara municipal”.

Luís Simão há oito anos que está na direcção do Macedo e em ano de eleições não pretende avançar com a recandidatura. Contudo, o dirigente mostra-se disponível para continuar a ajudar noutras funções. “Em princípio não vou avançar. Também tenho que ter vida familiar. Já são oito anos e é altura de parar. Não quer dizer que abandone, eu estou disponível para ajudar quem cá ficar”.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros encerrou a época 2020/2021, no sábado, com um jogo amigável frente à União Desportiva Lavrense. A partida terminou empatada a quatro bolas.

Ao intervalo foi homenageado o capitão, Telmo Valadar. O avançado tinha ponderado terminar a carreira mas deverá jogar pelo menos mais uma época.