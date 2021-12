Macedo termina primeira volta do Campeonato de Portugal sem vencer

A saída de Rafael Nascimento do comando técnico do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros não trouxe qualquer mudança em termos de resultados, muito pelo contrário. A equipa macedense voltou a perder, 0-2 com o USC Paredes, e somou a oitava derrota no campeonato.

Cláudio Madureira colocou os forasteiros em vantagem no final da primeira metade, aos 44’, após a marcação de um livre lateral, e Hélder Teixeira fixou o resultado e 0-2 aos 69’, na sequência de um erro defensivo.

A vontade mostrada pelos locais para inverter o ciclo negativo não foi suficiente para somar três pontos. “Na segunda parte entrámos com vontade de mudar alguma coisa, conseguimos criar bastante perigo, mas depois, quando começamos a perder a cabeça e a jogar muito mais subidos. Numa transição rápida, em que o nosso jogador, a tentar segurar a bola, acaba por escorregar, o jogador do Paredes conseguiu ser mais forte e ficar com a posse de bola, o que levou ao segundo golo, que matou o jogo”, disse Pedro Palhau, técnico interino.

Já o USC Paredes saiu moralizado de Macedo de Cavaleiros já que subiu para o segundo lugar com 19 pontos, os mesmos que o líder, o Mirandela.

Para o técnico, Eurico Couto, a sua equipa foi superior. “Acho que a vitória é clara, justa e até por números reduzidos, porque acho que produzimos imenso. Somos superiores e fomos melhores dentro do campo”.

Terminada a primeira volta do Campeonato de Portugal, o Macedo é lanterna vermelha, último classificado, com apenas um ponto, e no próximo domingo recebe o SC Mirandela. É o dérbi distrital da jornada 10.

Sucessor de Rafael Nascimento só deve ser conhecido no início de 2022

A saída de Rafael Nascimento do comando técnico do Macedo colocou Pedro Palhau como treinador interino.

O técnico não se sabe por quanto tempo se vai manter no cargo. Apesar da crise de resultados, o treinador não atira a toalha ao chão. “O que necessitamos está identificado, sabemos o que queremos, e temos agora a segunda volta para tentar fazer melhor ainda. Isto ainda está muito no início e nesta fase do campeonato, estar em último ou terceiro, é exactamente a mesma coisa. É evidente que as vitórias dão alento e margem para trabalhar, pois fazê-lo com derrotas é muito difícil, mas não impossível, e estes são jogadores com muita qualidade”.

O Nordeste sabe que a direcção macedense tem vários nomes em cima da mesa para assumir o leme da equipa, mas o novo treinador só deverá ser apresentado depois do jogo com o S.C. Mirandela.