Macedo vaiado após quarta derrota consecutiva

Os adeptos do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros mostraram, este domingo, o seu desagrado com o início de época negativo da equipa, depois do desaire caseiro, 1-2, com o Berço SC. Foi a quarta derrota consecutiva para o campeonato, tantas como as jornadas já realizadas.

Rafael Nascimento, técnico do emblema macedense, considera normal o descontentamento face à ausência de resultados e assegura que tem dado o seu melhor. “A vida de treinador é assim, mas estou tranquilo porque desde que entrei aqui que tenho dado o meu melhor. Ninguém me vai acusar de nada. Claro que se a equipa não ganha temos de perceber porquê. Se as pessoas forem honestas, percebem exactamente onde e como perdemos pontos, mas ninguém quer fazer essa análise. Os adeptos querem é golos e vitórias. E bem”.

Os comandados de Rafael Nascimento continuam sem pontuar e esta temporada apenas conheceram o sabor da vitória frente ao Forjães, na primeira eliminatória da Taça de Portugal, por 1-0.

Frente ao Berço SC os macedenses voltaram a mostrar dificuldades em travar as investidas do adversário em lances de bola parada. Miguel Silva, na sequência de um livre, inaugurou o marcador aos 27 minutos.

Na segunda metade, o Macedo conseguiu igualar, aos 49’, por intermédio de Afonso Sousa, após um cruzamento de Kika.

Aos 73’, os minhotos voltaram a marcar, também na sequência de um livre, Gonçalo Silva finalizou de cabeça e fixou o resultado.

Um resultado que mantém o Macedo no fundo da tabela classificativa e que para Rafael Nascimento não condiz com a exibição da sua equipa. “Só vi uma equipa a jogar futebol e outra à espera da transição para atacar. primeira parte tivemos qualidade, mas estivemos muito inquietos. Penso que isso se deva ao momento que atravessamos, que não é fácil. Estou aqui para perceber o que é preciso melhorar”, disse o técnico.

Os transmontanis terminaram o encontro apenas com dez jogadores. Alex foi expulso na recta final do jogo, já em tempo de compensação. Rafael Nascimento prefere não se alongar sobre a arbitragem. “Não quero entrar em clima de desculpa. Penso que o Alex foi expulso porque atirou aquela bola ao ar e passou perto do árbitro, mas há um jogador que sai lesionado na primeira parte e leva um amarelo porque está a sair a andar. Dizem que é porque saiu pelo lado errado. Penso que a primeira regra da arbitragem é o bom senso. Um jogador que está lesionado tem capacidade para perceber por onde tem de sair? Temos de reflectir sobre isto”.

Com o triunfo em Macedo de Cavaleiros, o Berço SC subiu na tabela classificativa, é terceiro, com 8 pontos. Foi um triunfo importante mas suado. “Foi um jogo difícil. Apesar do Macedo ter uma série de resultados menos positivos acho que isso não demonstra a qualidade que têm. Sabíamos que tínhamos de dar o nosso melhor e continuarmos fiéis aos nossos princípios. Fizemos dois golos em bolas paradas, mas falhámos algumas oportunidades. O que sofremos foi por culpa nossa”, referiu o treinador-adjunto, Miguel Machado.

Com quatro jornadas já carimbadas, o Macedo continua sem pontuar e ocupa o nono lugar, é penúltimo. Na próxima jornada volta a jogar em casa, desta vez frente ao Santa Marta, que este domingo perdeu, 0-1, com o SC Vila Real.