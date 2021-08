Macedo vence equipa sub-19 do GD Chaves em jogo de preparação

Foi o quinto jogo de preparação da pré-temporada dos comandados de Rafael Nascimento. “Foi bom jogo de preparação. Embora um pouco cansados, conseguimos impor o nosso jogo durante grande parte do tempo. Precisamos de continuar a treinar para evoluir. Ainda há muito trabalho pela frente, temos muito que melhorar”, disse o técnico no final do encontro.

Na próxima quarta-feira, dia 17, o C.A. Macedo de Cavaleiros desloca-se a Braga para defrontar a formação sub-23 dos arsenalistas.