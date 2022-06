A magia do futsal começa no sábado com a Maratona Habinordeste

Contagem decrescente para a nona Maratona de Futsal de Bragança Habinordeste. No próximo sábado e domingo o Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira abre portas para um autêntico espectáculo de futsal.

Depois de dois anos de paragem, devido à pandemia, aquela que já é considerada uma das melhores maratonas de futsal do país regressa com 16 equipas e 31 jogos.

A principal mudança este ano é o “naming sponsor”. A nona edição chama-se Maratona de Futsal Habinordeste. E o novo patrocinador não é um desconhecido da modalidade. A Habinordeste, empresa de construção sedeada em Bragança, já teve uma equipa a competir no distrital, em que somou dois títulos, e chegou mesmo aos nacionais. Por isso, Eduardo Malhão, responsável da empresa, aceitou de imediato a parceria.

“Esta é, claramente, uma forma de promover a modalidade e o desporto em geral. É também a oportunidade de projectar a cidade e, acima de tudo, vermos bons jogos de futsal. É sem dúvida uma grande promoção já que esta maratona é considerada um das mais bem organizadas do país”, afirmou Eduardo Malhão.

O empresário antevê jogos com muita qualidade. “Vou assistir com entusiasmo aos jogos. Ainda mais quando temos a oportunidade de ver excelentes executantes”, afirmou.

Bons jogos de futsal é também a promessa da organização a cargo da Associação dos Amigos do Futsal de Bragança (AAFB). “Há uma vontade enorme para que a maratona comece. De vermos a bola rolar e assistir a grandes jogos”, disse Rui Brás, presidente da AAFB.

A quinta edição traz novidades no que toca a troféus. Em todos os jogos será eleito o melhor jogador em campo e no final o “Jogador Revelação”, que será eleito “entre os jogadores da região”. No final da maratona também será atribuído o prémio de “Melhor Jogador da Maratona” e “Melhor Guarda-redes”.

Para manter é também a vertente solidária da competição. Este ano, a AAFB vai direccionar a ajuda para a Associação Brigantina de Protecção aos Animais. “Mantemos o lado solidário e desta vez associamo-nos a uma causa pelos animais. Vamos doar dez por cento das entradas e disponibilizar um espaço para que quem assiste aos jogos posso contribuir com alimentos para os animai”, explicou.

Este ano valor global dos prémios monetários é de 32000 euros. Um número inferior à última edição que reflecte a actual conjuntura financeira. “As dificuldades bateram à porta de toda a gente. Temos vários patrocinadores mas este ano foi mais complicado conseguir apoios maiores. Mas, nós acreditamos que as coisas vão melhor no próximo ano”.

Garantido está um grande espectáculo de futsal e a equipa Alumínios Tuela parte como favorita, depois de ter vencido as últimas duas edições. No entanto, Paulo Afonso, responsável da equipa, não cria expectativas. “Este ano vamos só participar. Vamos participar com uma equipa de atletas só da cidade. Não recorremos a jogadores de segunda ou primeira divisão, como em anos anteriores, pois a maioria não está disponível, muitos emigraram. Mas vamos dar o nosso melhor e representar bem a equipa e a cidade”, garantiu.

No sorteio, realizado na noite desta quarta-feira, não foram revelados os nomes dos “craques” presentes, mas sabe-se que Fábio Lima, do Módicus, vai a jogo.

Em prova vão estar 16 equipas, divididas por quatro grupos, sendo que o primeiro jogo está marcado para sábado, às 10h00, e coloca frente a frente as formações Vimibombas/Ivo Miguel e os Alumínios Tuela.

A final está marcada para domingo, dia 19, às 17h30.

Calendário de jogos

Grupo A

Vimibombas/Ivo Miguel

Alumínios Tuela

Construções Miguel Batista

Reformados FC

Grupo B

Takuase

River Clube Mirandela

Black´s

Fisioestação

Grupo C

Bodystation Bragança

Mega Bar

Rei da Lenha

Tasca Noz

Grupo D

Brijogos Tabacarias

Benites Torneiro-Constrant

EPPU

NH-Publicidade