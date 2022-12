Mais de cem clássicos solidários invadiram as ruas de Bragança

O evento, realizado este sábado, na cidade de Bragança, contou com cerca de uma centena de automóveis, autênticas relíquias, decorados de acordo com a época e com o propósito de contribuir para um Natal mais feliz de pessoas carenciadas.

Roupas e brinquedos foram entregues à Obra Kolping. A instituição acolhe crianças e jovens em risco, dos 0 aos 15 anos, e todos os donativos são benvindos. “É sempre importante receber esta ajuda pela alegria que traz às nossas crianças, pela generosidade que ainda vemos nas pessoas, e pela união”, destacou Sónia Gonçalves, presidente da Obra Kolping.

Nesta altura os gestos solidários fazem-se notar, mas, segundo a responsável da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), ao longo do ano são muitos os beneméritos que contribuem para que muitas crianças e jovens tenham uma vida mais sorridente. “Ao longo do ano são várias as oferendas. São iniciativas como esta que mostram essa preocupação e essa humanidade das pessoas. É de louvar e agradecemos imenso”.

O custo do aumento de vida que se traduz nas contas da água, luz e alimentação é também sentido no Centro Social Paroquial Santos Mártires. A instituição vive dos acordos convencionados pela Segurança Social e pelas contribuições das famílias dos utentes, que por vezes não chegam para fazer face aos gastos. Por isso, todos os apoios “são benvindos”, realçou Jorge Humberto.

“Estas acções permitem que no futuro a restante sociedade conheça a realidade, o funcionamento interno desta casa. Naturalmente, com o custo da energia e a inflacção nos alimentos, que estes cabazes são muito benvindos, pois temos residências autónomas e todas as semanas vamos ao supermercado adquirir bens de primeira necessidade”, explicou o presidente do CSP Santos Mártires.

O aumento do custo energético é o que mais pesa no orçamento do centro e segundo Jorge Humberto esse passou, este ano, os 50 mil euros “para uma casa tão pequena”. Entretanto, já foi encontrada uma solução para reduzir em 25 por cento a despesa de energia com a instalação, a partir de Janeiro, de um sistema de autoconsumo.

O NAC quer continuar a ser solidário e na iniciativa contou com a parceria de várias empresas, Município de Bragança e União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo. “A nós associaram-se outras empresas particulares que ajudaram com valores monetários, por exemplo. Foi um êxito o evento. Queremos dar vida ao NAC com este tipo de iniciativas e continuar a ajudar quem mais precisa”, referiu Bruno Miranda, presidente do NAC.

O Desfile Solidário de Clássicos contou com cerca de uma centena de viaturas. O passeio começou no Castelo de Bragança, percorrer as principais artérias da cidade e terminou no Centro Social e Paroquial Santos Mártires, onde foi feita uma homenagem a Jorge Teixeira, antigo presidente da instituição, que morreu em Novembro de 2021.

Fotos NAC