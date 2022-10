Mantorras assume liderança da lista de goleadores após hat-trick apontado frente ao Vila Flor SC

Por Tiago Mendes poucos o conhecem, mas se falarmos de Mantorras no futebol distrital rapidamente associamos a golos, aliás a muitos golos. E foi isso que fez o avançado do Argozelo, no domingo, na jornada 3 da Divisão de Honra Pavimir.

Mantorras rubricou um hat-trick no triunfo por 5-0 frente ao Vila Flor SC. Os três golos marcados num só jogo colocaram o jogador na liderança da lista de melhores marcadores com 4 golos, seguido de Lico (F.C. Vinhais) também com o mesmo número. “Fiquei muito satisfeito, mas o importante é a equipa, é a vitória da equipa. As coisas acontecem naturalmente. É verdade que procuro muito o golo e procuro arriscar no último terço. Felizmente, correu bem, fiz hat-trick e vencemos de forma expressiva”, atirou Mantorras.

Apesar da vitória folgada (5-0) o atacante, de 26 anos, confessa que o jogo “não foi fácil”. “Ao intervalo estávamos a ganhar por 1-0. Sabíamos que o Vila Flor podia quebrar um bocadinho e na segunda parte tornámos o jogo fácil”.

Se a nível individual Mantorras atravessa um bom momento o que se poderá dizer em termos colectivos. A fase é a melhor pois em três jornadas já realizadas o Argozelo soma outras tantas vitórias, tem nove pontos, tal como o líder, o Rebordelo, e o Mirandela, terceiro classificado.

Mas, o avançado faz questão de frisar que o bom início de campeonato “não faz do Argozelo candidato”. “Não somos candidatos. Na primeira reunião no balneário ficou definido lutar pelos três pontos em todos os jogos. Todos os fins-de-semana vamos lutar pelos três pontos e essa é a promessa que fazemos”, rematou.

Esta semana, o Argozelo prepara o jogo com o G.D. Moncorvo e Mantorras prevê dificuldades. “Se calhar será o jogo mais difícil para nós. É o próximo e por isso é o mais difícil. É uma equipa com jogadores que conheço e o técnico já foi meu treinador”.

Mantorras coloca o interesse colectivo acima do individual, mas não esconde a vontade de conseguir o título de melhor marcador. “Quem me conhece sabe que sou assim, abdico do individual em prol do sucesso da equipa. Mas, eu jogo na linha da frente e luto por ser o melhor marcador”, concluiu.

Mantorras regressou esta temporada ao Argozelo, depois de ter representado o clube nas temporadas 2017/2018 e 2018/2019, seguiram-se as passagens pelo C.A. Macedo de Cavaleiros e G.D. Bragança.

