Mantorras reforça estatuto de melhor marcador da Divisão de Honra Pavimir

Mantorras continua de pedra e cal na liderança da lista de melhores marcadores da Divisão de Honra Pavimir.

O avançado, de 28 anos, foi decisivo no triunfo do Argozelo por 1-2 frente ao Vila Flor SC, no passado domingo, na 14ª jornada. Mantorras bisou e tem agora 16 golos apontados em 14 jornadas e oito assistências

O pódio de goleadores fecha com Kojo do GD Moncorvo, com 10 golos, na segunda posição e com Gabriel Rodrigues dos Lusos, também com dez golos, no terceiro lugar.