Mantorras regressa ao Argozelo

Conhecido no futebol como Mantorras, Tiago Mendes vai voltar a vestir as cores do Argozelo, depois de ter representado o clube nas temporadas 2017/2018 e 2018/2019.

O jogador é uma mais valia para o ataque da formação treinada por Fernando Teixeira e um dos goleadores do campeonato distrital.

Na época passada, Mantorras apontou 9 golos em 23 jogos realizados com a camisola do Grupo Desportivo de Bragança. O Nordeste sabe que o C.A. Macedo de Cavaleiros e o G.D. Moncorvo também mostraram interesse em contratar o jogador.

No lote de caras novas estão o jovem Rodrigo Carvalho (ex-Carção), o guarda-redes Ruben Gonçalves (ex-Carção) e os médios Rui Alves (G.D. Bragança) e Pedro Martins, que se sagrou campeão pelo Argozelo em 2010. Já eram conhecidas as contratações de Valentim e Gene.