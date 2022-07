Manuel Carção avança para as eleições do Sendim e avisa que não há condições para competir em futebol 11

Manuel Carção é candidato às eleições do Grupo Desportivo de Sendim, que se realizam esta quinta-feira, e tudo aponta para a sua eleição, pois lidera a única lista a sufrágio.

Manuel Carção tem 29 anos e até à época passada jogou na formação do Sendim. O candidato decidiu avançar para não deixar cair o clube num vazio directivo, pois o presidente cessante, André Xavier, terminou o mandato e não apresentou a recandidatura. “Não podia deixar o clube terminar. Não foi uma decisão imediata. Há muita gente para ajudar mas ninguém quer assumiu a principal responsabilidade, de ser presidente”, disse.

A principal preocupação do mais que provável futuro presidente do Sendim é formar “uma estrutura directiva sólida” e já fez saber que na próxima temporada o clube não vai participar no campeonato distrital de futebol, logo não vai participar na Taça de Portugal, direito que tinha garantido depois de vencer a taça distrital. “O Sendim vivia, essencialmente, de jogadores de vinham de Bragança e já não há jogadores suficientes disponíveis para jogar no Sendim e para as viagens de 100 quilómetros. É difícil competir na próxima temporada. Depois, neste momento não temos condições de alojamento para jogadores, de infra-estruturas. Não temos capacidade para acompanhar este processo todo da distrital que está a passar do futebol amador para o futebol semiprofissional. Não vamos fazer uma equipa só por fazer, pois esse seria o caminho para o fracasso”, afirmou Manuel Carção.

O candidato quer assegurar a continuidade do clube e vai, por isso, virar as atenções para o futsal sénior na temporada 2022/2023, modalidade em que o investimento é muito inferior ao futebol. “O futsal será a nossa aposta para manter o clube activo. Depois, na época 2023/2024 iremos avaliar”.

Em projecto, Manuel Carção tem ainda a aposta na formação, neste caso numa equipa de futebol de benjamins.

As eleições do Grupo Desportivo de Sendim estão marcadas para hoje, às 21h30, Manuel Carção lidera a única lista candidata.