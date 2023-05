Manuel Rodrigues “Pik” é o novo presidente do F.C. Vinhais

Manuel Rodrigues, “Pik” no futebol, foi eleito, este domingo, presidente do Futebol Clube Vinhais para o triénio 2023/2026, sucedendo a Carlos Afonso.

O antigo jogador e treinador dos vinhaenses liderou a única lista a sufrágio e encara o novo desafio com vontade e total disponibilidade para fazer o melhor pelo clube. Para o novo presidente todos os elementos da direcção têm um papel preponderante. “Esta equipa foi pensada e trabalhada para enfrentar os vários desafios, nos diferentes escalões e modalidades do clube. O desafio é gigante, mas nunca será maior que a nossa vontade”, afirmou.

Pik é uma cara bem conhecida do futebol distrital. Como jogador representou clubes como F.C. Vinhais, G.D. Bragança, Feirense e G.D. Chaves. No papel de treinador, fez um brilharete com a formação de juvenis do Montes de Vinhais, agora integrado no F.C. Vinhais, ao conquistar o título distrital e orientou o plantel sénior dos vinhaenses em 2019.

Depois de eleito, Pik já tomou posse e, no que diz respeito ao futebol, vai começar a preparar a nova temporada na Divisão de Honra da AFB, depois do 10.º lugar alcançado na época 2022/2023.

Forto de FC Vinhais