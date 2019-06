Maratona de Futsal de Bragança 2019 começa amanhã e tem cariz solidário

O pontapé de saída daquela é já considerada das melhores maratonas de futsal do país é dado amanhã, às 08h00, no Pavilhão Arnaldo Pereira, em Bragança.

Este ano a prova é solidária e amiga do ambiente. “Havia sempre muitos copos de plástico na bancada e decidimos terminar com isso, substituindo por canecas. Quem assiste aos jogos pode comprar a caneca e fica com ela. Depois há esta vertente solidária e estamos sempre disponíveis para ajudar”, explicou Rui Brás, presidente da Associação dos Amigos de Futsal de Bragança (AAFB).

Parte da receita da iniciativa vai reverter para a União de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Distrito de Bragança.

Todos os anos a Maratona de Futsal de Bragança conta com nomes sonantes do futsal nacional e este não é excepção. Joel Queirós (Módicus), o mogadourense Mário Freitas (AD Fundão) ou o brigantino Arnaldo Pereira são algumas das referências da modalidade que vão participar.

Nos próximos dois dias vão jogar-se 32 horas de futsal e há mais de seis mil euros de prémios para distribuir pelas formações participantes, sendo que a vencedora arrecada 1000 euros mais os valores conseguidos nas eliminatórias até chegar à final.

Hotel Turismo São Lázaro – Polimentos Carneiro é o jogo de abertura da 8ª Maratona de Futsal de Bragança e está marcado para amanhã, às 08h00, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.