Maratona de Futsal de Bragança regressa com um novo “naming sponsor”

Espectáculo e grandes nomes do futsal nacional são duas certezas no regresso da Maratona de Futsal de Bragança, após dois anos de paragem devido à pandemia.

Nos dias 18 e 19 de Junho todos os caminhos vão dar ao Pavilhão Arnaldo Pereira para grandes jogos de futsal.

As inscrições ainda não abriram e segundo Rui Brás já não há vagas para competir, pois a prova tem um limite de 16 equipas. “O pessoal está com vontade de jogar futsal. Ainda não abrimos as inscrições e já não temos vagas”, avançou o presidente da Associação Amigos do Futsal.

A principal mudança este ano é o “naming sponsor”. A nona edição chama-se Maratona de Futsal Habinordeste. “A única mudança é o naming da maratona. Em relação aos prémios mantém-se tudo igual com um prémio final e também prémios de jogo por vitória”, destacou Rui Brás, presidente da Associação Amigos do Fusal.

As equipas e jogadores ainda não são conhecidos, mas esta é uma maratona que traz sempre jogadores bem conhecidos do panorama nacional. “Ainda não sabemos que jogadores de nome vão estar presentes na maratona. Por norma só sabemos um dia antes quando nos dão as fichas de inscrição”.

A 9ª Maratona de Futsal Habinordeste de Bragança está marcada para os dias 18 e 19 de Junho, com jogos no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.

A equipa Alumínios Tuela, de Bragança, que em 2019 contou com o antigo internacional Joel Queirós, venceu as últimas duas edições. Quanto aos prémios monetários rondam, no total, os 3200 euros.