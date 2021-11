Marcelino Martins é o novo presidente da Associação de Basquetebol de Bragança, sucedendo a Helena Gonçalves, que liderou a associação nos últimos cinco anos.

O ex-director técnico distrital para o basquetebol encabeçou a única lista a sufrágio e quer dar continuidade ao trabalho realizado pela sua antecessora. “Desde já uma saudação para a anterior presidente, a Helena Gonçalves, pelo excelente trabalho que realizou. Decidi avançar a pedido de um grupo de amigos para mantermos o rumo que a Helena, que por opção pessoas não quis continuar, estava a dar ao basquetebol.”.

Marcelino Martins tem uma forte ligação à modalidade. É treinador há mais de duas décadas e exerceu o cargo de director técnico da AAB.

Numa altura em que a associação ainda avalia os efeitos da pandemia no basquetebol, o novo presidente tem como grande objectivo consolidar os três clubes que há no distrito, Grupo Desportivo Macedense, Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube.”Aquilo que mais queremos é consolidar os três clubes para que tenham todos os escalões de formação e dar-lhes todo o apoio necessário para trabalhar ainda melhor”.

No entanto, o aumento do número de praticantes no distrito e de clubes não é descurado. Marcelino Martins reconhece que a tarefa é complicada face “à baixa densidade populacional”, mas não é impossível. Torre de Moncorvo, que outrora já teve tradição no basquetebol, pode em breve voltar a dinamizar a modalidade, até porque é a única localidade do distrito que tem um campo de 3x3 Basket Art. “Existe o projecto do Basket Art e em Torre de Moncorvo, uma vila histórica no basquetebol, já tem um campo 3x3. A Associação de Basquetebol já esteve sedeada muitos anos em Moncorvo. Vamos agendar uma reunião com o vereador do desporto para saber se há a possibilidade de criar novamente um clube a partir do minibasquetebol”.

E em breve também a cidade de Mirandela deverá ter um campo de 3x3 Basket Art. “Há um projecto para Mirandela do qual tive conhecimento na reunião com a Federação Portuguesa de Basquetebol”.

Em termos de selecções distritais os trabalhos vão começar em breve tendo em vista a participação na Festa do Basquetebol em Albufeira, em Abril do próximo ano, e na Festa do Minibasquetebol em Paços de Ferreira. Marcelino Martins tomou posse como presidente da AAB no dia 2 de Novembro.