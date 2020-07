Marco Móbil apontado ao comando técnico do Grupo Desportivo de Bragança

Segundo apurou o Nordeste, o antigo médio dos brigantinos é o nome que ganha mais força entre os elementos da comissão administrativa do clube para assumir o comando técnico do plantel sénior no Campeonato de Portugal.

Marco Móbil tem 40 anos e a confirmar-se a informação vai estrear-se como técnico principal de uma equipa sénior, depois de já ter sido adjunto no Argozelo, em 2016/2017, e treinador dos juniores do GDB no campeonato nacional, na época passada.

Como jogador, Marco Móbil destacou-se no meio campo do Bragança, onde jogou oito temporadas e terminou a carreira em 2013. O antigo jogador conta ainda com passagens pelo Vimioso, Mirandela, Rebordelo e Fafe.

A comissão administrativa do GDB foi eleita e tomou posse na segunda-feira e tem como porta-voz Frederico Ricardo, que orientou o Bragança na época passada até Dezembro de 2019.