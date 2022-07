Mário Borges dá o salto para a Liga 3

Mário Borges, jogador natural de Mirandela, é reforço para a Associação Desportiva Sanjoanense. O jovem médio já integrou os trabalhos de pré-época do emblema de São João da Madeira, da Liga 3.

“Sinto-me muito feliz por estar aqui, pela história que o clube tem. Espero evoluir aqui e ajudá-lo a atingir os seus objetivos”, disse o médio, natural de Mirandela, em declarações publicadas nas redes sociais do clube.

Mário Borges, filho de Rui Borges, treinador do Vilafranquense, e neto de Manuel Borges, antigo jogador que representou a A.D. Sanjoanense de 1982 a 1985, gostou do projecto que lhe foi apresentado e o passado futebolístico do avô pesou na sua decisão. “Quando surgiu a possibilidade de vir para Sanjoanense, nem pensei duas vezes, pelo clube, pelo projeto, pela história que o clube tem na minha família. O meu avô jogou na Sanjoanense três anos e desde pequeno ouvi falar e acompanhar a Sanjoanense.”

Mário Borges fez formação no S.C. Mirandela e no G.D. Chaves. Estreou-se como sénior na formação alvinegra, onde jogou as últimas duas temporadas. Na época transacta realizou 24 jogos e apontou cinco golos.

Foto de AD Sanjoanense