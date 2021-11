Mário Freitas convocado para os jogos com os Países Baixos

Mário Freitas está de regresso aos trabalhos da Selecção Nacional de Futsal. A lista de convocados foi divulgada esta quinta-feira pelo seleccionador nacional, Jorge Braz.

O mogadourense, de 31 anos, é um dos 15 jogadores chamados para os dois jogos de preparação para o Euro-2022, são os primeiros após a conquista do Campeonato do Mundo.

Portugal defronta a selecção anfitriã do Europeu-2022 nos dias 15 e 16 de Novembro em Almere e em Zeist, respectivamente. A equipa das quinas vai preparar-se para defender o título de campeã da Europa a partir do próximo dia 16 de Janeiro.

Mário Freitas conta com 25 internacionalizações e a última vez que integrou os trabalhos da selecção nacional foi no jogo com a Noruega, a 14 de Março deste ano.

O ala é determinante da AD Fundão e uma das referências da Liga Placard, onde, em 7 jogos, já marcou 5 golos, esta temporada, e fez 9 assistências.

Outro transmontano convocado é Edu Sousa. O guarda-redes do Viña Valdepeñas, natural de Mirandela, regressa à selecção depois de ter falhado o Mundial pelo facto de ter testado positivo à Covid-19.