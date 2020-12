Mário Freitas convocado para a Selecção Nacional de Futsal

O ala junta-se ao grupo no próximo domingo, dia em que começam os trabalhos da equipa das quinas, em Rio Maior, terminando na próxima quarta-feira, noa dia 9.

A selecção nacional volta a juntar-se depois do último estágio realizado no passado mês de Setembro. Quanto ao último jogo der Portugal foi disputado no dia 2 de Fevereiro deste ano, frente à Itália, na Póvoa de Varzim, na qualificação para o Campeonato do Mundo.

Os comandados de Jorge Braz preparam a qualificação para o Campeonato da Europa Países Baixos 2022 e a participação no Campeonato do Mundo, que se realiza na Lituânia, em 2021.

Mário Freitas junta-se a outro transmontano nos trabalhos da selecção, o guarda-redes Edu Sousa, natural de Mirandela, que defende a baliza do Viña Valdepeñas de Espanha.



Foto de FPF