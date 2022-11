Mário Freitas e Edu Sousa convocados para o jogo com a Lituânia

O mogadourense Mário Freitas e o mirandelense Edu Sousa vão representar a Selecção Nacional de futsal frente à Lituânia, no dia 9 de Novembro, em Loulé.

O seleccionador nacional, Jorge Braz, divulgou esta quarta-feira, a lista dos 15 convocados para mais um jogo de qualificação para o Mundial 2024.

O ala Mário Freitas, jogador da AD Fundão soma 33 internacionalizações por Portugal. Quanto ao guarda-redes Edua Sousa, que joga em Espanha no Vinã Valdepeñas, conta 24 jogos com a camisola nacional.

A equipa das quinas lidera o Grupo 4 com seis pontos, depois dos triunfos alcançados frente à Bielorrússia e Lituânia.

Portugal, que procura a passagem para a Ronda de Elite, fecha esta etapa de qualificação em Março, ao defrontar a Bielorrússia.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem directamente para a Ronda de Elite. Os restantes oito segundos classificados terão de passar por um play-off.

O estágio de preparação para o encontro com a Lituânia começa no próximo domingo, dia 6, com a concentração da comitiva portuguesa em Vilamoura.

O jogo está marcado para o dia 9 de Novembro, às 20h30, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.