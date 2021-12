Mário Freitas e Edu Sousa convocados para os dois jogos de preparação com Espanha

Mário Freitas, jogador da AD Fundão, natural de Mogadouro, faz parte dos 15 eleitos por Jorge Braz, seleccionador nacional, para os dois particulares com a Espanha, nos dias 18 e 19 de Dezembro, em Málaga.

O ala, de 31 anos, volta a ser chamado para os trabalhos da equipa das quinas, depois dos dois jogos preparação com os Países Baixos, em Novembro.

Edu Sousa, guarda-redes natural de Mirandela, também faz parte dos convocados. O guardião do Viña Valdepeñas é um dos dois guarda-redes seleccionados.

Os dois jogos com a Espanha servem de preparação para o Campeonato da Europa, Países Baixos 2022, que se disputa entre 19 de Janeiro e 6 de Fevereiro. Portugal integra o Grupo A juntamente com as selecções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia.