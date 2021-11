Mário Freitas marca frente aos Países Baixos

A Selecção Nacional de Futsal venceu, esta segunda-feira, em Almere, os Países Baixos, anfitriões do Europeu-2022, por 3-0 em jogo de preparação, o primeiro após a conquista do Mundial.

Mário Freitas, jogador da AD Fundão natural de Mogadouro, regressou aos trabalhos da selecção e apontou o terceiro golo da equipa lusa. Tiago Brito inaugurou o marcador aos 16 minutos, Miguel Ângelo fez o 2-0 aos 22’ e o mogadourense fechou a contagem aos 26’.

Mário Freitas não foi o único transmontano a vestir as cores de Portugal frente aos Países Baixos, também jogou o mirandelense Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas.

As duas selecções voltam a defrontar-se esta terça-feira, às 15h00, em Zeist. Os Países Baixos integram o grupo de Portugal no Euro-2022.

Foto de FPF